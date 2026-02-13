Dunkelfeldstudie LeSuBiA zeigt: Weniger als zehn Prozent der Gewalterfahrungen werden angezeigt

WIESBADEN – Die aktuelle Dunkelfeld-Studie „LeSuBiA“ des Bundeskriminalamts belegt, dass ein Großteil der in Deutschland verübten Gewalt nicht zur Anzeige gebracht wird, wobei die Quoten bei den meisten Gewaltformen unter zehn Prozent liegen. Besonders betroffen von partnerschaftlicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt sind Frauen, junge Menschen sowie Angehörige der queeren Community und Personen mit Migrationshintergrund.

Innerhalb von Partnerschaften sinkt die Anzeigequote bei psychischer und körperlicher Gewalt sogar auf unter fünf Prozent. Bundesfamilienministerin Karin Prien betonte angesichts dieser Zahlen die Notwendigkeit des geplanten Gewalthilfegesetzes, während Bundesinnenminister Alexander Dobrindt auf härtere Strafen wie den Einsatz von Fußfesseln nach spanischem Vorbild und die Gleichstellung von K.O.-Tropfen mit Waffen setzte.

Die Studie zeigt zudem, dass Frauen in Gewaltsituationen häufiger schwerere Verletzungen erleiden und eine größere Lebensgefahr empfinden als Männer. BKA-Präsident Holger Münch sieht in den Daten eine wichtige Basis, um Schutz- und Hilfsangebote gezielter weiterzuentwickeln und Betroffene zu ermutigen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

