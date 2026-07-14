Duo Saitenblicke gastiert mit Harfe und Gitarre im Schloss Zeilitzheim

KOLITZHEIM – OT ZEILITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitag, 17. Juli, ist das Duo Saitenblicke um 19:30 Uhr im Schloss Zeilitzheim zu Gast. Harfenistin Feodora-Johanna Mandel und Gitarrist Oliver Thedieck präsentieren unter dem Titel „Danzas – Tänzerisches für Harfe und Gitarre“ ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Auf dem Programm stehen Werke von Máximo Diego Pujol, Wolfgang Amadeus Mozart, Manuel de Falla, Luigi Boccherini, Astor Piazzolla, Enrique Granados und Gerardo Matos Rodríguez. Zu hören sind unter anderem die „Suite Magica“ von Pujol, Auszüge aus den „Danzas Españolas“ von Granados, „Introducción y Fandango“ von Boccherini, „La Cumparsita“ von Matos Rodríguez, der „Libertango“ von Piazzolla, der „Spanische Tanz Nr. 1″ von de Falla sowie ein Menuett von Mozart.

Feodora-Johanna Mandel studierte Harfe an den Musikhochschulen Würzburg und München und absolvierte anschließend die Meisterklasse bei Prof. Cristina Bianchi. Sie wurde bei nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und von der Studienstiftung des deutschen Volkes sowie der Deutschen Stiftung Musikleben gefördert. Von 2008 bis 2010 war sie Mitglied der Sächsischen Staatskapelle Dresden und konzertiert seither regelmäßig mit Orchestern und Ensembles. Darüber hinaus ist sie als Harfenpädagogin, Schulmusikerin, Jurorin bei „Jugend musiziert“ sowie als Autorin von Unterrichtsmaterialien tätig.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Oliver Thedieck ist als Solist und Kammermusiker aktiv und begleitet junge Musikerinnen und Musiker bei der Vorbereitung auf Wettbewerbe, Abitur- und Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen. Zudem war er Juror bei „Jugend musiziert“, Meisterkursleiter und Dozent in Deutschland, Brasilien und Mexiko sowie an Musikhochschulen und Kulturinstitutionen weltweit.

Der Eintritt beträgt 20 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.