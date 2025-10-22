Auto IU
Durch Kinder abgelenkt und Baum gefällt
WÜRZBURG/HEUCHELHOF – Offenbar abgelenkt durch ihre Kinder auf der Rücksitzbank, kam eine 35-jährige deutsche Fahrerin eines Porsche-SUV am Montagabend gegen 21:15 Uhr in der Heuchelhofstraße alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug prallte gegen einen dünnen Baum und fällte diesen.
Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am SUV brachen Teile des Unterbodens. Der Sachschaden am Porsche wird von der Fahrerin auf rund 10.000 Euro geschätzt, der Wert des gefällten Baumes der Stadt Würzburg liegt bei etwa 1.000 Euro.
