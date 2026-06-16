Durchbruch in der Angstforschung: Würzburger Forschende identifizieren neue genetische Grundlagen
WÜRZBURG / LONDON – Angst ist ein natürlicher Schutzmechanismus, der jedoch außer Kontrolle geraten kann. Eine neue internationale Großstudie, an der die Universitätsmedizin Würzburg maßgeblich beteiligt war, liefert nun die bislang umfangreichsten Erkenntnisse über die genetische Architektur von Angstzuständen. Die Ergebnisse, veröffentlicht im renommierten Fachjournal „Nature Human Behaviour“, könnten langfristig den Weg zu präziseren Therapien ebnen.
Im Rahmen der Forschungsinitiative Psychiatric Genomics Consortium (PGC) analysierte ein internationales Team die DNA von knapp 700.000 Menschen. Unter der Federführung der Würzburger Experten um den Psychiater Jürgen Deckert – der eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Arbeitsgruppe „PGC Anxiety“ spielte – wurde Angst dabei nicht nur als starre Diagnose („Ja“ oder „Nein“), sondern als biologisches Kontinuum begriffen.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie im Überblick
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74 genetische Marker: Die Forschenden identifizierten insgesamt 74 Positionen im menschlichen Erbgut, die mit der Ausprägung von Angstsymptomen in Zusammenhang stehen. 39 davon wurden erstmals beschrieben.
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Kommunikation der Nervenzellen: Viele der betroffenen Gene (beispielsweise PCLO und SORCS3) sind besonders im Gehirn aktiv und steuern die Kommunikation zwischen Nervenzellen.
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Genetik ist nicht alles: Die genetischen Unterschiede erklären nur etwa 6 Prozent der individuellen Unterschiede bei Angstsymptomen. Dies unterstreicht, dass Umweltfaktoren, Lebenserfahrungen und soziale Kontexte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Angsterkrankungen spielen.
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Polygenetische Risikoscores (PRS): Die Studie berechnete Werte, die das genetische Risiko eines Individuums in einer Zahl zusammenfassen. Aktuell sind diese Vorhersagen jedoch noch unpräzise und erklären nur einen sehr kleinen Teil des tatsächlichen Risikos.
Verbindung von Psyche und Körper
Ein wesentliches Ergebnis der Analyse ist die starke genetische Überschneidung zwischen Angstzuständen und verschiedenen körperlichen sowie psychischen Leiden. Dazu zählen unter anderem:
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Depressionen
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Chronische Schmerzen
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Reizdarmsyndrom
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Koronare Herzkrankheit
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Endometriose und Migräne
Die Forschenden betonen, dass dies keine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung beweist, sondern die enge biologische Wechselwirkung zwischen körperlicher und psychischer Gesundheit unterstreicht.
Was bedeutet das für die Zukunft der Therapie?
Das Würzburger Team, zu dem neben Jürgen Deckert auch Nora Strom, Angelika Erhardt-Lehmann und Heike Weber gehören, sieht in den Ergebnissen einen wichtigen Meilenstein. „Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse eine neue Welle groß angelegter Analysen anregen“, so die leitende Autorin Thalia Eley vom King’s College London.
Die Forschung soll dabei helfen, besser zu verstehen, wer aufgrund biologischer Faktoren besonders anfällig für Umweltbelastungen ist. Das langfristige Ziel der Würzburger Forscher bleibt es, auf Basis dieser genetischen Erkenntnisse innovative und individuelle Therapiewege für Menschen zu entwickeln, die unter schwer beeinträchtigenden Angstzuständen leiden.
Wissenschaftlicher Hintergrund: Die Beteiligung der Würzburger Universitätsmedizin an dieser Studie ist eng mit dem zwischen 2008 und 2020 von der DFG geförderten Sonderforschungsbereich (TRR 58) „Furcht, Angst und Angsterkrankungen“ verknüpft, der die Basis für diesen Erfolg legte.
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