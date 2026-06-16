Auto IU

Durchbruch in der Angstforschung: Würzburger Forschende identifizieren neue genetische Grundlagen

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
Durchbruch in der Angstforschung: Würzburger Forschende identifizieren neue genetische Grundlagen
Bei der Genanalyse von 693.869 Menschen europäischer Abstimmung fand das Studienteam die bislang größte Anzahl genetischer Zusammenhänge mit Angstzuständen. - Foto: Daniel Peter / UKW
ANZEIGE
Keiler Helles

WÜRZBURG / LONDON – Angst ist ein natürlicher Schutzmechanismus, der jedoch außer Kontrolle geraten kann. Eine neue internationale Großstudie, an der die Universitätsmedizin Würzburg maßgeblich beteiligt war, liefert nun die bislang umfangreichsten Erkenntnisse über die genetische Architektur von Angstzuständen. Die Ergebnisse, veröffentlicht im renommierten Fachjournal „Nature Human Behaviour“, könnten langfristig den Weg zu präziseren Therapien ebnen.

Im Rahmen der Forschungsinitiative Psychiatric Genomics Consortium (PGC) analysierte ein internationales Team die DNA von knapp 700.000 Menschen. Unter der Federführung der Würzburger Experten um den Psychiater Jürgen Deckert – der eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Arbeitsgruppe „PGC Anxiety“ spielte – wurde Angst dabei nicht nur als starre Diagnose („Ja“ oder „Nein“), sondern als biologisches Kontinuum begriffen.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie im Überblick

Verbindung von Psyche und Körper

ANZEIGEN
Doggenclub
Rowdy-River Raf-Race

Ein wesentliches Ergebnis der Analyse ist die starke genetische Überschneidung zwischen Angstzuständen und verschiedenen körperlichen sowie psychischen Leiden. Dazu zählen unter anderem:

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

  • Depressionen

  • Chronische Schmerzen

  • Reizdarmsyndrom

  • Koronare Herzkrankheit

  • Endometriose und Migräne

Die Forschenden betonen, dass dies keine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung beweist, sondern die enge biologische Wechselwirkung zwischen körperlicher und psychischer Gesundheit unterstreicht.

Was bedeutet das für die Zukunft der Therapie?

Das Würzburger Team, zu dem neben Jürgen Deckert auch Nora Strom, Angelika Erhardt-Lehmann und Heike Weber gehören, sieht in den Ergebnissen einen wichtigen Meilenstein. „Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse eine neue Welle groß angelegter Analysen anregen“, so die leitende Autorin Thalia Eley vom King’s College London.

Die Forschung soll dabei helfen, besser zu verstehen, wer aufgrund biologischer Faktoren besonders anfällig für Umweltbelastungen ist. Das langfristige Ziel der Würzburger Forscher bleibt es, auf Basis dieser genetischen Erkenntnisse innovative und individuelle Therapiewege für Menschen zu entwickeln, die unter schwer beeinträchtigenden Angstzuständen leiden.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Die Beteiligung der Würzburger Universitätsmedizin an dieser Studie ist eng mit dem zwischen 2008 und 2020 von der DFG geförderten Sonderforschungsbereich (TRR 58) „Furcht, Angst und Angsterkrankungen“ verknüpft, der die Basis für diesen Erfolg legte.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)