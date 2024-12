Durchgegriffen: Ladendieb einen Tag nach der Tat zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt

WÜRZBURG – INNENSTADT – Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens erhielten zwei Ladendiebe am vergangenen Freitag ihre Strafe bereits einen Tag nach der Tat.

Am Donnerstag hatte ein Ladendetektiv die beiden algerischen Männer, 23 und 27 Jahre alt, beim Diebstahl von hochwertigen Parfums in der Schönbornstraße beobachtet. Der Mitarbeiter stoppte die Verdächtigen vor dem Geschäft, brachte sie zurück ins Kaufhaus und alarmierte die Polizei.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 27-Jährigen Parfum im Wert von über 400 Euro, während sein jüngerer Begleiter Ware im Wert von rund 150 Euro mitgenommen hatte. Auf Anordnung der Würzburger Staatsanwaltschaft wurden die Männer vorläufig festgenommen.

Bereits am Freitag mussten sie sich vor dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg verantworten. Der 27-Jährige wurde zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der 23-Jährige hingegen erhielt eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.