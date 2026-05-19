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Durchgreifen am Kirchbergweg: Volkach verbannt Wohnmobile und Anhänger vom Freibad-Parkplatz

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026
Durchgreifen am Kirchbergweg: Volkach verbannt Wohnmobile und Anhänger vom Freibad-Parkplatz
Foto: Theresa Ott
Keiler Weißbier Hell

VOLKACH – Radikaler Schritt gegen Dauerparker: Die Stadt Volkach zieht auf dem stark frequentierten Parkplatz am Kirchbergweg (Fahrer Straße) die Reißleine. Ab sofort ist das Abstellen von Fahrzeugen dort ausschließlich für Pkw gestattet. Wohnmobile und Anhänger sind komplett von der Fläche verbannt. Wer sich nicht daran hält, muss zeitnah mit teuren Verwarnungsgeldern rechnen.

Die Stadtverwaltung sah sich zu dieser drastischen Maßnahme gezwungen, da die Parksituation auf dem Areal völlig aus dem Ruder gelaufen ist. In der Vergangenheit blockierten zunehmend zahlreiche, teils über Wochen dort abgestellte und „herrenlose“ Pkw-Anhänger die Stellflächen.

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Gerade mit Blick auf die startende Freibadsaison und den anhaltenden Touristenstrom in die historische Altstadt sind die dortigen Parkplätze jedoch rar gesät und werden dringend für Tagesgäste und Badegäste benötigt.

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Stadt kündigt rigorose Kontrollen an

Die Stadt Volkach richtet daher einen dringenden Appell an alle Besitzer von Anhängern und Wohnmobilen, ihre Fahrzeuge umgehend von dem Parkplatz zu entfernen.

Ein langes Zögern könnte für die Halter teuer werden: Die Verwaltung weist explizit darauf hin, dass der kommunale Parküberwachungsdienst in den kommenden Tagen keine Augen mehr zudrücken wird. Wer ab sofort verbotswidrig einen Anhänger oder ein Wohnmobil am Kirchbergweg abstellt, muss sich auf ein „Knöllchen“ einstellen.

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