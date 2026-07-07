Durchstarten für Maincor: Marcus Wittmann gestaltet die Zukunft des Industriebereichs

KNETZGAU – Zum 1. Juni hat Marcus Wittmann die Geschäftsführung des Geschäftsbereichs Industrie sowie die Leitung des Fertigungsstandorts Knetzgau übernommen und verantwortet damit zentrale Zukunfts- und Entwicklungsfelder des Unternehmens. Zusätzlich wird auch der Aufbau neuer Strukturen im Umfeld weiterer Produktionsstandorte begleitet, wodurch strategische Weichen für die kommenden Jahre gestellt werden.

Wittmann übernimmt damit eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung der industriellen Aktivitäten und bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Führungspositionen in der Industrie mit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen die Optimierung von Produktionsprozessen, der Ausbau technologischer Kompetenzen sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Besonders im Fokus steht das Vorhaben „Fabrik 2030“, das auf eine modernisierte, flexiblere und stärker automatisierte Produktion abzielt. Durch Investitionen in neue Anlagen, digitale Technologien und effizientere Abläufe sollen die Produktionsstandorte langfristig gestärkt und auf zukünftiges Wachstum ausgerichtet werden.

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Neben dem Standort Knetzgau spielt auch die Weiterentwicklung weiterer Fertigungsbereiche eine wichtige Rolle, darunter der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten im Raum Schweinfurt. Ziel ist es, die industrielle Leistungsfähigkeit auszubauen und gleichzeitig die Innovationskraft im Unternehmen zu erhöhen.

Wittmann betont dabei insbesondere die gute Ausgangslage: eine hohe Auslastung, qualifizierte Mitarbeitende und eine starke technische Basis. Auf dieser Grundlage sollen neue Marktpotenziale erschlossen und die internationale Wettbewerbsposition weiter verbessert werden.