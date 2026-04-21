Durchsuchung im Rockermilieu – Spezialkräfte im Einsatz – Scharfe Schusswaffe sichergestellt
BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG – Bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion im Landkreis Miltenberg hat die Kriminalpolizei am Freitagnachmittag eine scharfe Schusswaffe sowie Munition sichergestellt. Ein 54-jähriger Mann, ein ehemaliges Führungsmitglied des Bandidos MC, wurde festgenommen, befindet sich nach einer richterlichen Vorführung jedoch wieder auf freiem Fuß.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPI(Z)) Unterfranken konzentrierten sich auf das Rockermilieu, in dem es jüngst erneut zu Streitigkeiten gekommen war. Nachdem Hinweise auf den illegalen Waffenbesitz des Tatverdächtigen vorlagen, erwirkte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Objekte im Raum Miltenberg.
Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte in Bürgstadt
Der Zugriff erfolgte am Freitagnachmittag direkt in der Ortsmitte von Bürgstadt. Aufgrund der potenziellen Gefährdungslage wurde die Festnahme des 54-Jährigen durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie das Unterstützungskommando (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei durchgeführt.
Bei den anschließenden Durchsuchungen seines Fahrzeugs sowie zweier Anwesen entdeckten die Beamten eine scharfe Schusswaffe, passende Munition und einen weiteren nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand. Sämtliche Fundstücke wurden als Beweismittel sichergestellt.
Ermittlungsrichterin erlässt keinen Haftbefehl
Der Festgenommene verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Polizei Aschaffenburg und wurde am Samstag einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Trotz des Antrags der Staatsanwaltschaft wurde der Haftbefehl nicht erlassen, weshalb der Mann entlassen wurde. Das Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz dauert an.
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