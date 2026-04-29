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Durchsuchungen in Hambach im Umfeld von Jakub Michalik – Ermittler gehen nun von einem Verbrechen aus

29. April 2026Letztes Update 29. April 2026
Durchsuchungen in Hambach im Umfeld von Jakub Michalik – Ermittler gehen nun von einem Verbrechen aus
Foto:: Polizei Unterfranken
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HAMBACH, LKR. SCHWEINFURT – Seit dem 30. Oktober 2025 fehlt von dem 18-jährigen Jakub Michalik jede Spur. Nach monatelangen intensiven Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun den Verdacht, dass der junge Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Jakub Michalik wurde zuletzt am frühen Morgen des 30. Oktober gegen 05:45 Uhr in der Schweinfurter Innenstadt im Bereich der Sonnenstraße gesehen, wo er sich von Freunden trennte. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Hubschraubern, Booten, Sonartechnik und Leichenspürhunden im Stadtgebiet sowie im Main blieben bislang ohne Ergebnis.

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  • Tatverdacht im Umfeld: Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt haben zu einem Tatverdächtigen aus dem familiären Umfeld des Vermissten geführt. Die Beamten gehen mittlerweile davon aus, dass der 18-Jährige nicht mehr am Leben ist.

  • Laufende Vernehmungen: Der Verdächtige wird derzeit polizeilich vernommen, um Licht in die Geschehnisse der Tatnacht zu bringen.

  • Großangelegte Spurensicherung: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt findet zur Stunde ein Großeinsatz auf dem Anwesen des Tatverdächtigen sowie auf weiteren Grundstücken statt. Spezialisten der Spurensicherung durchkämmen das Gelände mit technischem Equipment und Spürhunden.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft arbeiten unter Hochdruck daran, die genauen Umstände des Verschwindens aufzuklären und den Verbleib von Jakub Michalik zu klären.

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