Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizei im Rockermilieu – 37-Jähriger festgenommen

MILTENBERG – Am Freitagvormittag führten umfangreiche Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft zu mehreren Durchsuchungen im Stadtgebiet, bei denen ein Spezialeinsatzkommando (SEK) unterstützend tätig war. Im Fokus der Maßnahmen stand ein 37-jähriger Tatverdächtiger, der noch am selben Tag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt wurde.

Hintergrund der Ermittlungen

Das Bayerische Landeskriminalamt hatte Hinweise darauf, dass der Mann aus dem Bereich Miltenberg Kriegswaffen zum Verkauf angeboten haben soll. Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren ein und übertrug die weiterführenden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Unterfranken (KPIZ). Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Beschuldigte nicht nur mit verbotenen Waffen, sondern auch mit Betäubungsmitteln in Verbindung steht. Ein Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung im Rocker-Milieu in Marktheidenfeld im Juli dieses Jahres besteht laut Polizei nicht.

Durchsuchungen und Festnahme

Am frühen Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr wurden die vom Amtsgericht Aschaffenburg erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Neben dem SEK und der KPIZ waren auch Beamte der Kriminalpolizei Aschaffenburg und der Zentralen Einsatzdienste beteiligt. Der 37-Jährige wurde dabei vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte zwei Kurzwaffen sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sicher.

Ermittlungsrichterin ordnet Untersuchungshaft an

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige noch am Freitag dem Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Schusswaffen und Munition wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.