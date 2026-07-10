E-Auto ausgebrannt – Explosion eines Feuerzeugs vermutlich Ursache

EUßENHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Ein Elektroauto der Marke Dacia ist am Donnerstagabend in der Karlstadter Straße vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein explodiertes Feuerzeug im Innenraum den Brand ausgelöst haben.

Gegen 18:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Meldung über einen brennenden Pkw ein. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren daraufhin schnell vor Ort.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein E-Auto der Marke Dacia. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte.

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Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass ein explodiertes Feuerzeug im Innenraum des Fahrzeugs brandursächlich gewesen sein könnte. Weitere Ermittlungen zur genauen Ursache laufen.