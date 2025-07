E-Bike Akku fängt Feuer und Gartenhütte brennt komplett aus

VOLKACH – Zu einem Vollbrand einer Gartenhütte wurde die Feuerwehr Volkach am Samstagvormittag in die Alte Obervolkacher Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchwolke sichtbar. Beim Eintreffen stand die Gartenhütte samt dem darin gelagerten Inventar in Vollbrand.

Ein Trupp unter Atemschutz begann sofort mit der Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr. Ein weiterer Trupp unterstützte mit Werkzeugen die Löscharbeiten. Nachdem die Flammen rasch unter Kontrolle waren, mussten zahlreiche Glutnester gelöscht werden. Aufgrund der großen Menge an Inventar gestaltete sich dies aufwendig. Zwei Wärmebildkameras kamen hierbei zum Einsatz.

Für die eingesetzten Atemschutzgeräteträger wurde ein Hygieneplatz aufgebaut. Dort wurden die Einsatzkräfte routiniert entkleidet und das kontaminierte Material sicher verpackt.

Als Brandursache konnte der Akku eines E-Bikes festgestellt werden. Die verbrannten Reste der Batterie wurden in einem Blecheimer abgekühlt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.