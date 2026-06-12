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E-Bike-Fahrer bei Bad Königshofen gestoppt: Drogenverdacht und Manipulation

12. Juni 2026Letztes Update 12. Juni 2026
E-Bike-Fahrer bei Bad Königshofen gestoppt: Drogenverdacht und Manipulation
Foto: Pixabay / olivermann
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BAD KÖNIGSHOFEN I. GRABFELD (LKR. RHÖN-GRABFELD) – Am Donnerstagmittag hat eine Polizeistreife im Bereich des Kurzentrums einen E-Bike-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der sowohl durch technisches Tuning als auch durch seine eigene Fahruntüchtigkeit auffiel.

Kontrolle nach riskantem Fahrverhalten

Den Beamten war der 40-jährige Radfahrer aufgefallen, da er mit einer Geschwindigkeit von knapp 50 km/h vor der Streife unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle zeigten sich gleich zwei schwerwiegende Probleme:

Konsequenzen

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Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes vor Ort und leiteten ein umfassendes Strafverfahren ein. Auf den 40-Jährigen kommen nun Ermittlungen wegen mehrerer Delikte zu, darunter:

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  • Fahren ohne Fahrerlaubnis (da das E-Bike nun als zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug gilt).

  • Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

  • Verstöße gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung und die Straßenverkehrszulassungsordnung.

  • Verdacht auf Führen eines Fahrzeugs unter Cannabiseinfluss.


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