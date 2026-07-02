E-Bike-Unfall bei Triefenstein – 73-Jähriger bei Sturz schwer verletzt

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TRIEFENSTEIN – Im Ortsteil Trennfeld ist ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer bei einer Bergabfahrt auf einem Feldweg gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am Dienstag auf dem Wertheimer Weg in Richtung Kieswerk unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. In der Folge kam es zum Sturz auf dem unbefestigten Weg.

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Der Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Die Polizei Marktheidenfeld hat die Unfallaufnahme übernommen und untersucht den genauen Hergang des Geschehens.