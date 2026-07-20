E-Bikes im Wert von 45.000 Euro aus Fahrradgeschäft gestohlen

KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden aus einem Fahrradgeschäft drei hochwertige E-Bikes entwendet. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montag gegen 02:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradfachgeschäft, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Anschließend entwendete er drei E-Bikes im Gesamtwert von rund 45.000 Euro.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Der Tatverdächtige verlud die Fahrräder in einen weißen Kleintransporter und flüchtete anschließend unerkannt.

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Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 190 cm groß

schlanke Erscheinung

schwarze Kleidung

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen, zum Fluchtfahrzeug oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 0931/457-1630 zu melden.