E-Bikes im Wert von 45.000 Euro aus Fahrradgeschäft gestohlen
KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden aus einem Fahrradgeschäft drei hochwertige E-Bikes entwendet. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montag gegen 02:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradfachgeschäft, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Anschließend entwendete er drei E-Bikes im Gesamtwert von rund 45.000 Euro.
Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Der Tatverdächtige verlud die Fahrräder in einen weißen Kleintransporter und flüchtete anschließend unerkannt.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- etwa 190 cm groß
- schlanke Erscheinung
- schwarze Kleidung
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen, zum Fluchtfahrzeug oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 0931/457-1630 zu melden.
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