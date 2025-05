E-Scooter-Diebe gefasst – Bestohlener stellt Diebe und ruft Polizei

LEIDERSBACH, LKR. MILTENBERG – Am Donnerstagabend entdeckte ein Mann seine zuvor gestohlenen E-Scooter in den Händen ihm unbekannter Personen und informierte die Polizei Obernburg.

Die beiden Elektroroller waren gegen 18:00 Uhr aus einer Garage in der Hauptstraße entwendet worden. Der Eigentümer suchte daraufhin selbstständig nach den Rollern und fand sie in der Spessartstraße in Sulzbach. Dort hatten zwei Männer im Alter von 19 und 33 Jahren die E-Scooter bei sich.

Der Geschädigte verständigte eine vorbeifahrende Streife der Polizei Obernburg. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Diebstahls ein. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurden die mutmaßlichen Diebe wieder auf freien Fuß gesetzt.