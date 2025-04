E-Scooter Diebstähle im Stadtgebiet Schweinfurt

SCHWEINFURT – STADTGEBIET. In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet Schweinfurt vermehrt zu Diebstählen von E-Scootern. Besonders betroffen war der Bereich rund um den Hauptbahnhof. In vielen Fällen waren die Fahrzeuge nur unzureichend gesichert, was den Tätern das Vorgehen erleichterte.

Am 2. April wurde am Albrecht-Dürer-Platz ein E-Roller entwendet. Die Tatzeit lag zwischen 08:30 Uhr und 20:00 Uhr. Das Schloss blieb unbeschädigt am Tatort zurück. Nach ersten Erkenntnissen konnte der bislang unbekannte Täter den Roller ohne großen Aufwand aus dem Schloss herausziehen.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Hauptbahnhofstraße. Dort wurde zwischen dem 5. April, 13:00 Uhr, und dem 6. April, 01:30 Uhr, ein E-Scooter gestohlen. Auch in diesem Fall war die Sicherung unzureichend, sodass es dem Täter möglich war, das Schloss zu öffnen und den Roller mitzunehmen.

Der entstandene Schaden durch die zuletzt gemeldeten Diebstähle beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Um es Dieben künftig schwerer zu machen, rät die Polizei, hochwertige Schlösser zu verwenden und die Fahrzeuge stets an fest verankerten Gegenständen wie Laternen, Fahrradständern oder massiven Zäunen anzuschließen. Besonders bei E-Scootern sollte schon beim Kauf darauf geachtet werden, dass das Modell überhaupt die Möglichkeit bietet, ein sicheres Schloss sinnvoll anzubringen. Einige Modelle haben keine geeigneten Ösen oder Befestigungsmöglichkeiten.

Empfohlen wird zudem, den Roller nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in Innenhöfen, Treppenhäusern, Kellern oder Garagen gut gesichert abzustellen. Dabei sollte das Schloss durch stabile Rahmenteile geführt werden und nicht an beweglichen oder leicht abnehmbaren Teilen befestigt sein. Bei längeren Ketten sollte geprüft werden, ob ein Dieb den Roller nicht einfach aus der Schlaufe ziehen kann. Mehrfaches Umwickeln der Kette kann helfen, diese Gefahr zu verringern.

Alle wichtigen Informationen zum E-Scooter sollten in einem Fahrradpass dokumentiert und zusammen mit Bildern sowie der Kaufrechnung sicher aufbewahrt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass auch E-Scooter grundsätzlich wie Fahrräder behandelt werden, was die Sicherheitsmaßnahmen betrifft.