E-Scooter Fahrer wird im Kreisverkehr von Betonmischer angefahren

LOHR, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochmittag gegen 14:00 Uhr kam es am Kreisverkehr nahe dem Zentralen Omnibusbahnhof in Lohr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Betonmischer.

Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr den Kreisverkehr in Richtung Jahnstraße, als zeitgleich ein von der Osttangente kommender Betonmischer in den Kreisverkehr einfuhr, ebenfalls in Richtung Jahnstraße. Dabei touchierte der Betonmischer den bereits im Kreisverkehr befindlichen E-Scooter-Fahrer mit der linken Seite des Führerhauses.

Glücklicherweise konnte der Scooter-Fahrer rechtzeitig abspringen und blieb unverletzt. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden von circa 80 Euro. Der 58-jährige Fahrer des Betonmischers muss sich nun wegen eines Vorfahrtsverstoßes verantworten.