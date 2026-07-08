E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG – Eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin ist am Montagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer in der Innenstadt vom Unfallort geflüchtet. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 06:25 Uhr kam es auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg in der Martin-Luther-Straße auf Höhe des Hauptfriedhofs zu einer Kollision zwischen einer bislang unbekannten E-Scooter-Fahrerin und einem 56-jährigen Radfahrer.

Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Während der Radfahrer die Polizei verständigte, entfernte sich die E-Scooter-Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle.

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Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Etwa 170 Zentimeter groß

Circa 20 Jahre alt

Schwarze Haare

Schwarze Hose

Grauer Pullover

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der E-Scooter-Fahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.