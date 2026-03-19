E-Scooter ohne Versicherungsschutz: Polizei Bad Kissingen leitet Ermittlungsverfahren ein
BAD KISSINGEN – Am Mittwoch hat die Polizei im Stadtgebiet von Bad Kissingen zwei Fahrerinnen von E-Scootern gestoppt, die ohne das erforderliche Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Da für den Betrieb dieser Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum eine gültige Haftpflichtversicherung zwingend vorgeschrieben ist, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
Gegen 15:45 Uhr kontrollierten die Beamten zunächst eine 14-jährige Jugendliche in der Münchner Straße. Das Mädchen wurde im Anschluss im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten über das Fehlverhalten sowie die rechtlichen Konsequenzen aufgeklärt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am späten Abend gegen 21:40 Uhr am Westring, als eine 25-jährige Frau ebenfalls ohne gültige Plakette an ihrem Fahrzeug angetroffen wurde.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Versicherungskennzeichen für Elektrokleinstfahrzeuge jährlich zum 1. März wechseln und ein fehlender Versicherungsschutz kein Kavaliersdelikt darstellt. Die Ermittlungen zu beiden Fällen werden von der Polizeiinspektion Bad Kissingen geführt.
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