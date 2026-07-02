E-Scooter stößt mit Pkw zusammen – Jugendliche in Lohr leicht verletzt

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LOHR A. MAIN – Im Landkreis Main-Spessart ist es am Dienstagmorgen im Bereich einer Grundstücksausfahrt in der Lehmskaute zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw gekommen, bei dem eine Jugendliche leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 22-jährige Autofahrerin gegen 07:30 Uhr aus einem Grundstück ausfahren und musste verkehrsbedingt am Geh- und Radweg anhalten. Eine 14-Jährige auf einem E-Scooter erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.

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Die Jugendliche stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei Lohr übernahm die Unfallaufnahme.

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Im Zusammenhang mit dem Unfall weist die Polizei auf geltende Regeln für E-Scooter hin. Dazu zählen unter anderem das Mindestalter von 14 Jahren, Alkoholgrenzwerte wie im Straßenverkehr sowie das Verbot, auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen zu fahren. Zudem besteht Versicherungspflicht, ein zweckfremdes Mitfahren zu zweit ist untersagt und das Tragen eines Helms wird ausdrücklich empfohlen.