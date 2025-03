Earth Hour 2025: „Licht aus. Gemeinsam für einen lebendigen Planeten“

SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt beteiligt sich auch in diesem Jahr an der weltweiten „Earth Hour“ des WWF Deutschland und setzt damit ein Zeichen für den Klimaschutz.

Am Samstag, 22. März, um 20:30 Uhr, wird für eine Stunde die Beleuchtung zahlreicher Gebäude ausgeschaltet. Damit reiht sich Schweinfurt in die weltweite Aktion ein, bei der Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro symbolisch in Dunkelheit gehüllt werden.

In Schweinfurt betrifft dies unter anderem folgende Gebäude und Objekte:

Schweinfurter Rathaus, Rückert-Denkmal, Marktbrunnen

Ebracher Hof

Stadtmauer am Oberen Wall und am Chateaudun Park

St.-Salvatorkirche, Heilig-Geist-Kirche, St.-Johanniskirche

Zeughaus

Wasserturm am Berliner Platz

Oberbürgermeister Sebastian Remelé ruft die Bürger auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour ist ein wichtiger Moment, für unsere Erde und unsere Lebensgrundlagen einzustehen und gemeinsam eine nachhaltige Zukunft einzufordern. Zusammen können wir den Wandel schaffen.“

Der WWF veranstaltet die „Earth Hour“ in diesem Jahr zum 19. Mal. Mittlerweile wird die Aktion auf allen Kontinenten gefeiert. 2024 beteiligten sich weltweit tausende Städte in 192 Ländern, darunter 560 Städte und Gemeinden in Deutschland.