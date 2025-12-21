Ebern: Einbruch in Ferienwohnung – Zeugen gesucht

EBERN, LKR. HASSBERGE – Im Laufe der vergangenen Woche wurde eine Ferienwohnung das Ziel von Unbekannten. Entwendet wurde dem Sachstand nach nichts. Die Polizei Ebern hofft auf Zeugen.

Der Einbruch in die Ferienwohnung in der Schönhengstraße ereignete sich dem Sachstand nach zwischen dem 13. Dezember und den 19. Dezember. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster gewaltsam in die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei Ebern hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 09531/924-0.