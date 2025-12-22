Ebern: Fußgänger auf B279 von Pkw erfasst – 46-Jähriger schwer verletzt
EBERN – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend auf der B279, bei dem ein 46-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann war aus bislang ungeklärter Ursache zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs, als er von einem herannahenden Pkw frontal erfasst wurde. Die Polizei Ebern hat gemeinsam mit einem Sachverständigen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 69-jähriger Skoda-Fahrer die Bundesstraße, als er den Fußgänger im Dunkeln erst im letzten Moment wahrnahm. Trotz eines sofortigen Ausweichmanövers konnte der Autofahrer die Kollision nicht mehr verhindern. Der 46-jährige Fußgänger erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen, um die genauen Umstände und die Ursache des Zusammenstoßes zu klären. Während der Unfallaufnahme und der Arbeit des Sachverständigen blieb die B279 im betroffenen Bereich für den Verkehr komplett gesperrt. Die Beamten der Polizeiinspektion Ebern sicherten vor Ort Spuren und stellten das Fahrzeug für weitere Untersuchungen sicher.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!