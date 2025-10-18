ECE verspielt letztes Vertrauen – SPD-Stadtratsfraktion warnt vor weiterer Schwächung der Innenstadt
SCHWEINFURT – Die SPD-Stadtratsfraktion reagiert mit scharfer Kritik auf die Pläne des Betreibers ECE zur Neuausrichtung der Stadtgalerie mit einem geplanten „medizinischen Zentrum“. Nach Informationen der Fraktion hat ECE begonnen, gezielt Ärztinnen und Ärzte aus der Schweinfurter Innenstadt anzuschreiben, um sie abzuwerben. Dies wird von der SPD als „klarer Vertrauensbruch“ und Gefährdung der Innenstadtentwicklung gewertet.
Stadtrat Peter Hofmann und Oberbürgermeisterkandidat Ralf Hofmann kritisieren, dass ECE damit ein bereits beim Bau der Stadtgalerie im Jahr 2009 gegebenes Versprechen bricht, keine bestehenden Innenstadtgeschäfte abzuwerben. Die SPD bekräftigt, dass sie keiner Nutzungsänderung zustimmen werde, wenn dadurch Innenstadtpraxen abgeworben würden, da dies der „Todesstoß für weitere Apotheken und Praxen“ wäre.
Peter Hofmann weist zudem darauf hin, dass die Behauptung der ECE-Vertreter, es handele sich um Ärzte „von außerhalb“, falsch sei, da Schweinfurt in vielen Bereichen als überversorgt gelte und neue Kassenarztsitze Honorarkürzungen bei bestehenden Praxen nach sich ziehen würden.
Ralf Hofmann bestätigt, dass trotz der Zusage von Centermanager Alexander Kuckshaus, dass lediglich „eigeninitiativen“ Bewerbungen von Ärzten angenommen würden, mindestens zwei Ärztinnen und Ärzte direkt von ECE angeschrieben wurden. Dies zeige, dass es dem ECE-Management allein um Rendite gehe und die Innenstadtentwicklung egal sei.
Die SPD-Stadtratsfraktion fordert ECE auf, die Pläne zu überdenken und sich auf stadtverträgliche Projekte zu konzentrieren, die einen Mehrwert schaffen, wie etwa Angebote in den Bereichen Tages- oder Kurzzeitpflege, Virtual Tours, Virtual Events oder eine Diskothek. Das Vorgehen von ECE verspiele das letzte Vertrauen und zeige, dass das Unternehmen „kein verlässlicher Partner für Schweinfurt“ sei.
