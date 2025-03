Echt brutal: Unbekannter mit Maske schlägt mit Baseballschläger zu – 36-Jährigem droht Verlust des Augenlichts

WÜRZBURG / INNENSTADT. Zu einer schweren Körperverletzung mit einem Baseballschläger ist es am Samstagabend im Ringpark am Hauptbahnhof gekommen. Ein Unbekannter schlug mehrfach auf einen 36-Jährigen ein, dem nun auf einem Auge der Verlust des Augenlichts droht.

Aus dem Gebüsch des Ringparks in Richtung Haugerglacisstraße sprang gegen 21:00 Uhr der Unbekannte maskiert mit einer weißen Freddy-Krüger-Maske und bewaffnet mit einem Baseballschläger. Ohne Vorwarnung schlug er mehrfach auf den Kopf des 36-Jährigen ein und flüchtete anschließend in Richtung Grombühl. Der Angegriffenen kam mit dem Verdacht auf eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung in ein Krankenhaus. Aufgrund der Schwere der Verletzung droht dem 36-Jährigen auf einem Auge die Erblindung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fahndete sofort mit einer Vielzahl an Streifen nach dem Täter, konnten diesen bislang jedoch nicht festnehmen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 185 cm groß

sprach mit ausländischem Akzent

schwarz gekleidet, vermummt mit einem schwarzen Tuch und einer Freddy-Krüger-Maske

Die Kripo Würzburg übernahm noch am Abend die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden.