Echt dämlich: Frau schlägt in Würzburg Polizisten ins Gesicht

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Zwischenfall auf der Alten Mainbrücke. Kräfte der Würzburger Polizei hielten die Brücke im Vorfeld eines Fototermins der Fraktionsvorsitzenden teilweise frei.

Eine 27-Jährige wurde von den Beamten aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Dabei kam es zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf die Frau mit einer Porzellantasse einem Beamten und später mit der Faust einer Polizistin ins Gesicht schlug. Die Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und nach Erteilung eines Platzverweises bis 20:00 Uhr für den Innenstadtbereich entlassen.

Beide Beamten wurden leicht verletzt. Die junge Frau muss sich nun unter anderem wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.