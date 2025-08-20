Echt dumm gelaufen: Pizza-Lieferant fährt viel zu schnell und überholt ziviles Polizeiauto
MARKTSTEFT – Ein Pizza-Lieferant hat am Mittwochnachmittag in der Ortsmitte von Marktsteft für Aufsehen gesorgt, als er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer fuhr mit rund 80 km/h durch das Stadtzentrum und überholte dabei ein ziviles Polizeifahrzeug. Die Polizei reagierte umgehend auf das gefährliche Fahrverhalten und hat Ermittlungen aufgenommen.
Details zum Vorfall und den Konsequenzen
Die Polizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen wegen Verkehrsgefährdung aufgenommen. Es wurde festgestellt, dass gegen den Fahrer bereits ein Verfahren lief, weil er grundlos eine Rettungsgasse benutzt hatte. Damals wurde er mit einem Bußgeld von 240 Euro und zwei Punkten in Flensburg belegt.
Für seine aktuelle Fahrt drohen dem Mann nun mindestens 180 Euro Bußgeld und ein weiterer Punkt in Flensburg. Zudem wird geprüft, ob es sich um einen strafrechtlichen Verstoß handelt. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich verantwortungsvoll und rücksichtsvoll im Straßenverkehr zu verhalten, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Verstöße gegen die Verkehrsregeln werden konsequent verfolgt und geahndet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!