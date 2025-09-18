Egon Heinisch ist neuer Schützenkönig in Grafenrheinfeld
GRAFENRHEINFELD – In diesem Jahr hat die Proklamation des neuen Schützenkönigs in Grafenrheinfeld für einen ganz besonderen Moment gesorgt: Egon Heinisch, Gründungsmitglied des Vereins von 1986, hat die Königswürde übernommen. Seine Amtszeit fällt damit passend in das bevorstehende Jubiläumsjahr 2026, in dem der Schützenverein sein 40-jähriges Bestehen feiert.
Eine bewegende Tradition
Wie es die Tradition vorsieht, wurde der scheidende König Udo Kaffer zusammen mit dem Patenverein aus Bergrheinfeld und unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Grafenrheinfeld daheim abgeholt. Der Festtross zog mit Marschmusik und guter Stimmung durch die Straßen der Gemeinde, bevor im Schützenhaus die feierliche Übergabe der Königskette stattfand. Für sein vorbildliches Engagement im vergangenen Jahr wurde Udo Kaffer dabei besonders gedankt.
Ein besonderes Jubiläumsjahr
Die Wahl von Egon Heinisch zum Schützenkönig war für alle Anwesenden ein bewegender Moment. Dass ein Gründungsmitglied die Königskette im Jubiläumsjahr tragen darf, sorgte für große Freude im Verein und bei den zahlreichen Gästen. Der erste Schützenmeister, Michael Thiel, übermittelte Egon Heinisch die herzlichsten Glückwünsche, der sichtlich gerührt die Ehre entgegennahm. Mit einem solch besonderen König blickt der Schützenverein Grafenrheinfeld einem ebenso besonderen Jubiläumsjahr entgegen.
