Ehepaar bei Diebstahl erwischt – Kinder durften mit zum „Einkaufen“
KNETZGAU – In einem Supermarkt in der Mainleite wurden ein 29-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau beim Ladendiebstahl erwischt. Die beiden entwendeten Waren im Wert von über 50 Euro, während sie mit ihren Kindern einkaufen waren. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete das auffällige Verhalten und verständigte die Polizei.
Die beiden Erwachsenen wurden dabei beobachtet, wie sie diverse Gegenstände in einer Tasche verstauten. Während der Mann mit den beiden Kindern den Supermarkt verließ, begab sich die Frau zur Kasse und bezahlte nur einen Teil der Waren, die sie bei sich trug.
Als die Frau den Kassenbereich verlassen wollte, wurde sie von dem Mitarbeiter angesprochen. Die hinzugerufene Polizei Haßfurt konnte in ihrer Tasche Diebesgut im Wert von über 50 Euro feststellen. Die beiden Erwachsenen müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.
