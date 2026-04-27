Ehre für die Besten: Landkreis Bad Kissingen feiert seine Sportstars im TSV Wollbach
LANDKREIS BAD KISSINGEN / WOLLBACH – Der Landkreis Bad Kissingen hat erneut seine erfolgreichsten Athletinnen und Athleten ausgezeichnet. In der Halle des TSV Wollbach würdigte Landrat Thomas Bold die herausragenden Leistungen des Jahres 2025 und betonte die Bedeutung von Disziplin, Ehrenamt und familiärer Unterstützung für den sportlichen Erfolg.
Insgesamt spiegelte der Sport-Empfang die enorme Vielfalt der regionalen Sportlandschaft wider. Von Bogenschießen und Taekwon-Do bis hin zu Vielseitigkeitsreiten und Radsport wurden Sportler geehrt, die auf bayerischer, nationaler oder sogar internationaler Ebene glänzten. Staatssekretär Sandro Kirchner hob dabei hervor, dass diese Erfolge untrennbar mit der Arbeit der Trainer und ehrenamtlichen Vereinsvorstände verbunden sind.
Anne Granich und Bernhard Kreps sind Sportler des Jahres
Die Höhepunkte des Abends waren die Auszeichnungen der Einzelsportler für ihre außergewöhnlichen Erfolge im vergangenen Jahr:
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Sportlerin des Jahres: Anne Granich (TSV Oberthulba). Die Leichtathletin überzeugte im Hochsprung und sicherte sich unter anderem den ersten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften 2025.
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Sportler des Jahres: Bernhard Kreps (Königl. Priv. Schützengesellschaft Hammelburg). Er feierte internationale Erfolge und kehrte als Weltmeister mit der Mannschaft im Feldarmbrustschießen aus Ungarn zurück.
Erstmals wurde zudem ein Sonderehrenpreis verliehen. Dieser ging an Barbara und Thomas Jäger, deren drei Kinder Maximilian, Jette und Anne im Leistungssport erfolgreich sind, was ohne das enorme zeitliche und finanzielle Engagement der Eltern kaum möglich wäre.
Verdienste um das Ehrenamt
Neben den aktiven Sportlern wurden Persönlichkeiten geehrt, die sich seit Jahren uneigennützig für ihre Vereine einsetzen. Den Sport-Ehrenbrief erhielten:
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Christian Häfner (DJK SV Premich)
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Sabine Hofstätter (TV/DJK Hammelburg)
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Frank Mersdorf (TSV Oberthulba)
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Ulrike Röder (Schützenverein Edelweiß Reiterswiesen)
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Petra Schlereth (TSV Waldfenster)
Ein festlicher Rahmen in Wollbach
Für die passende Atmosphäre sorgten Auftritte der Tanzgruppen „Mini Dance Sensation“ (TSV Wollbach) und „Dancing Frogs“ (DJK-SV Premich) sowie die musikalische Begleitung durch die Combo „Father & Sons“. Landrat Bold dankte abschließend dem TSV Wollbach für die Bewirtung sowie der Kommunalen Jugendarbeit für die Organisation der Veranstaltung.
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