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Ehrenabend im Rathaus: Würzburg sagt „Danke“ an die Freiwillige Feuerwehr

18. Mai 2026Letztes Update 18. Mai 2026
Ehrenabend im Rathaus: Würzburg sagt „Danke“ an die Freiwillige Feuerwehr
Ehrung Freiwilliger Feuerwehrleute durch Oberbürgermeister Martin Heilig (vorderste Reihe, 1.v.li.), 3. Bürgermeister Joachim Spatz (3. Reihe von vorne, 3. v.li, mit gestreiftem Hemd), Kommunalreferent Wolfgang Kleiner (vorne, 2. v.li.), Leitendem Branddirektor Harald Rehmann (vorderste Reihe, ganz re.) und mit Stadträtinnen und Stadträten (in Zivil). Foto: Mark Berninger
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WÜRZBURG – In einer feierlichen Zeremonie im historischen Wenzelsaal hat die Stadt Würzburg das unermüdliche Engagement ihrer freiwilligen Einsatzkräfte gewürdigt. Oberbürgermeister Martin Heilig und der 3. Bürgermeister Joachim Spatz betonten die unverzichtbare Rolle der Ehrenamtlichen für die Sicherheit der Bürger.

„Die Frauen und Männer unserer Feuerwehr leisten tagtäglich Großartiges – oft unter schwierigen Bedingungen und stets mit hoher Professionalität“, lobte Oberbürgermeister Heilig die anwesenden Brandschützer.

Wechsel in Unterdürrbach und besondere Ehrungen

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Der Abend begann mit einem Abschied: Stefan Kauf wurde offiziell aus seinem Amt als stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterdürrbach verabschiedet. Für seinen langjährigen Einsatz sprachen ihm die Stadtvertreter besonderen Dank aus.

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Im weiteren Verlauf wurden zahlreiche verdiente Mitglieder für ihre aktive Dienstzeit ausgezeichnet:

Feuerwehr-Ehrenzeichen der Stadt Würzburg

  • Bronze (10 Jahre): Sebastian Kütt, Jan Oßwald, Michael Stauder.

  • Silber (20 Jahre): Annika Weller, Christoph Graf-Hadry.

  • Gold (30 Jahre): Wolfgang Emmerling, Holger Heinze, Michael Krank, Thomas Krank, Andreas Kuhnhäuser, Michael Weller.

  • Sonderstufe Silber: Stefan Lemke (für besondere Verdienste).

Staatliche Ehrenzeichen und Feuerwehr-Ehrenkreuz

Besondere staatliche Auszeichnungen für jahrzehntelange Treue erhielten:

  • Silber (25 Jahre): Dominik Englisch, Daniel Friedrich.

  • Gold (40 Jahre): Andreas Hügel, Georg Beusch, Frank Weller, Mathias Röder.

Zum Abschluss überreichte Feuerwehrchef Harald Rehmann das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber an Michael Olbrich und Stefan Kauf als Anerkennung für ihre herausragenden Verdienste um den Brandschutz in der Region.

Ein Zeichen der Wertschätzung

Mit dieser Veranstaltung unterstreicht die Stadt Würzburg die Bedeutung des Ehrenamts. Die Freiwilligen Feuerwehren bilden das Rückgrat des Katastrophen- und Brandschutzes und tragen eine enorme Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung, die an diesem Abend gebührend gewürdigt wurde.

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