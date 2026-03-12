Ehrenamtlich im Dienst der Mitmenschen unterwegs
VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Nach 15 Jahren hat der Bürgerbus Volkacher Mainschleife zum 1. Januar 2026 seinen Linienbetrieb eingestellt, da die Fahrten durch ein verbessertes ÖPNV-Angebot des Landkreises Kitzingen integriert wurden. Bürgermeister Heiko Bäuerlein verabschiedete die ehrenamtlichen Fahrer in einer Feierstunde und dankte ihnen für ihren langjährigen, unermüdlichen Einsatz zur Stärkung der Mobilität in der Region.
Seit 2010 verband der Bürgerbus die Stadtteile von Volkach sowie die Gemeinden Nordheim und Sommerach mit der Kernstadt. Die Fahrer waren an vier Tagen pro Woche im Einsatz und sorgten dafür, dass trotz personeller Engpässe oder Krankheitsfällen in anderthalb Jahrzehnten keine einzige Fahrt ausfiel. Das Team zeichnete sich durch eine hohe Hilfsbereitschaft aus, die weit über das bloße Befördern der Gäste hinausging.
Offiziell aus ihrem Ehrenamt verabschiedet wurden Erich Heinlein, Klaus Kram, Gerhard Karl und Georg Siedler. Bürgermeister Bäuerlein verwies abschließend auf die bestehenden Alternativen des Nahverkehrs Mainfranken (NVM), den Mobilitätsservice „callheinz“ sowie den saisonalen Mainschleifen-Shuttle, um weiterhin mobil an der Mainschleife zu bleiben.
