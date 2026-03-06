Auto IU

Ehrenamtliche Tätigkeiten über die Pflegekasse abrechnen: Info-Vortrag und Schulung
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
BAD KISSINGEN – Das Pflegenetzwerk des Landkreises Bad Kissingen bietet am 17. März 2026 um 16:00 Uhr einen kostenfreien Info-Vortrag im Landratsamt an, der darüber aufklärt, wie ehrenamtliche Alltagshelfer über die Pflegekasse abgerechnet werden können.

Da für diese Abrechnung in Bayern eine eintägige Kurz-Schulung Voraussetzung ist, findet ergänzend dazu am 24. März 2026 ein entsprechender Schulungstag statt.

Ehrenamtliche Hilfen beim Einkaufen, Spazierengehen oder im Haushalt ermöglichen es Pflegebedürftigen, länger in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Durch die staatliche Anerkennung und die nötige Qualifikation ist nicht nur die Bezahlung über die Pflegeversicherung möglich, sondern auch der Versicherungsschutz der Helfer geklärt.

Wenn du dich engagieren möchtest, melde dich bitte für den Vortrag und die anschließende Schulung beim Pflegenetzwerk unter der Telefonnummer 0971/801 5151 oder per E-Mail an pflegenetzwerk@kg.de an.

