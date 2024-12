Ehrenamtliche zur Bekämpfung von Lupinenpflanzen in den Schwarzen Bergen gesucht

BAD KISSINGEN – Seit einigen Jahren breitet sich der Neophyt „Vielblättrige Lupine“ zunehmend in der Region aus. Die lilafarbene Pflanze stellt eine erhebliche Bedrohung für die Wiesen in den Schwarzen Bergen dar, da sie die nährstoffarmen Böden mit Stickstoff anreichert. Dies verdrängt heimische und gefährdete Pflanzenarten, die typisch für die Bergmähwiesen in diesem Gebiet sind.

Um die wertvollen Rhöner Bergwiesen zu erhalten, ist eine konsequente Bekämpfung dieses invasiven Neophyten erforderlich. Seit 2018 wird die Bekämpfung der Lupine durch die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen, darunter Landwirte, Vereine, Jugendgruppen und Einzelpersonen, sowie beauftragte Unternehmen durchgeführt. Die Untere Naturschutzbehörde sucht weiterhin Freiwillige, die sich an der Bekämpfung beteiligen möchten und damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten.

Die Lupinen-Bekämpfungssaison beginnt Mitte April und endet Mitte Oktober. Das Entfernen der Pflanzen erfolgt durch Ausstechen mit Ampferstechern. Um eine weitere Verbreitung der Samen zu verhindern, werden die entfernten Pflanzen in „Bigbags“ gesammelt und entsorgt.

Interessierte, die 2025 bei der Lupinenbekämpfung helfen möchten, können sich bei der Unteren Naturschutzbehörde melden. Neue Ehrenamtliche erhalten vorab eine Einweisung, und benötigtes Werkzeug wie Ampferstecher wird zur Verfügung gestellt. Informationen zu den Aufgaben und einer möglichen Aufwandsentschädigung sind bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Bad Kissingen unter Tel.: 0971/801-4107 oder per E-Mail an unb@kg.de erhältlich.