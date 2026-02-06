Ehrenamts- und Integrationscafé Haßfurt: Treffen mit den beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus

HASSFURT – Die Integrationslotsinnen des Landkreises Haßberge, Siza Zaby und Cornelia Klaus, laden am Mittwoch, den 11. Februar 2026, von 11:00 bis 16:00 Uhr zu einem Austauschtreffen in das Zuwanderungszentrum ein. In der Brüder-Becker-Straße 42 sollen bereits aktive sowie neue Ehrenamtliche, Unternehmen und Vereine zusammenkommen, um die Integration von Zugewanderten und Asylsuchenden aktiv zu fördern.

Das Café, das künftig zweimal monatlich stattfinden soll, bietet eine Plattform, um Menschen beim Aufbau eines selbstständigen Lebens zu begleiten und ein starkes Netzwerk für eine lebendige Gesellschaft zu knüpfen. Die Integrationslotsinnen begleiten diesen Prozess fachlich und stehen für Fragen und Projektideen zur Verfügung. Interessierte können sich vorab an Siza Zaby (Telefon 09521 27152, E-Mail: siza.zaby@hassberge.de) oder Cornelia Klaus (Telefon 09521 277820, E-Mail: cornelia.klaus@hassberge.de) wenden.