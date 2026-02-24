Ehrenamts- und Integrationscafé im Zuwanderungszentrum Hassberge
HASSFURT – Am Mittwoch, den 25. Februar 2026, laden die Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus von 11:00 bis 16:00 Uhr zum Ehrenamts- und Integrationscafé in das Zuwanderungszentrum Haßfurt ein. In der Brüder-Becker-Straße 42 erwartet alle Interessierten, Ehrenamtlichen sowie Vertreter von Unternehmen und Vereinen ein offener Austausch zur Förderung der lokalen Integration.
Das Café, das künftig zweimal im Monat stattfinden soll, dient als zentrale Plattform, um Menschen beim Ankommen zu begleiten und ein starkes Netzwerk für eine lebendige Gesellschaft aufzubauen. Die Integrationslotsinnen begleiten diesen Prozess fachlich und stellen verschiedene Projekte vor, die den Aufbau eines selbstständigen Lebens und eine gute Nachbarschaft unterstützen. Für Fragen oder eine Vernetzung stehen Siza Zaby unter der Telefonnummer 09521 27152 (E-Mail: siza.zaby@hassberge.de) sowie Cornelia Klaus unter 09521 277820 (E-Mail: cornelia.klaus@hassberge.de) gerne zur Verfügung.
