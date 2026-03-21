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Ehrenamts- und Integrationscafé im Zuwanderungszentrum

21. März 2026Letztes Update 21. März 2026
Ehrenamts- und Integrationscafé im Zuwanderungszentrum
Foto: 2fly4
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HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die beiden Integrationslotsinnen des Landkreises, Siza Zaby und Cornelia Klaus, laden am Mittwoch, den 25. März, zu einem Ehrenamts- und Integrationscafé ein. Das Treffen findet von 11:00 bis 16:00 Uhr im Zuwanderungszentrum in der Brüder-Becker-Straße 42 statt.

Das Angebot richtet sich an bereits aktive sowie neue Ehrenamtliche, die sich für die Integration von Zugewanderten und Asylsuchenden engagieren möchten. Angesprochen sind zudem Unternehmen, Kliniken, Vereine und Institutionen aus dem gesamten Landkreis, die Teil eines starken Netzwerks werden wollen. Ziel des Cafés, das künftig zweimal im Monat stattfinden soll, ist die Förderung einer lebendigen Gesellschaft und die Unterstützung beim Aufbau eines selbstständigen Lebens für neu Zugezogene.

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Die Integrationslotsinnen begleiten diesen Prozess fachlich und bringen verschiedene Projekte zur aktiven Gestaltung der Integration ein. Für Rückfragen stehen die Ansprechpartnerinnen wie folgt zur Verfügung:

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Integrationslotsin Siza Zaby

Telefon: 09521 27152

E-Mail: siza.zaby@hassberge.de

Integrationslotsin Cornelia Klaus

Telefon: 09521 277820

E-Mail: cornelia.klaus@hassberge.de

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