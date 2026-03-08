Ehrenamts- und Integrationscafé in Haßfurt
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus laden am Mittwoch, 11. März, von 11.00 bis 16.00 Uhr zum Ehrenamts- und Integrationscafé in das Zuwanderungszentrum in der Brüder-Becker-Straße 42 ein. Das Angebot richtet sich an aktive und neue Ehrenamtliche sowie an Unternehmen, Vereine und Institutionen, die die Integration von Zugewanderten und Asylsuchenden im Landkreis unterstützen möchten.
Das Café soll künftig zweimal im Monat stattfinden, um Menschen beim Ankommen zu begleiten, Perspektiven für ein selbstständiges Leben zu schaffen und eine gute Nachbarschaft zu fördern. Die Integrationslotsinnen begleiten diesen Prozess fachlich und bringen eigene Projekte zur aktiven Mitgestaltung der Integration ein. Interessierte können sich für weitere Informationen oder zur Vernetzung an die Fachstellen wenden.
Kontakt:
Integrationslotsin Siza Zaby
09521/27152
siza.zaby@hassberge.de
Integrationslotsin Cornelia Klaus
09521 277820
cornelia.klaus@hassberge.de
