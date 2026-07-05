Ehrenamts- und Integrationscafé lädt zum Austausch in Haßfurt ein

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HASSFURT – Im Zuwanderungszentrum in der Brüder-Becker-Straße findet am Mittwoch, 08. Juli, von 11:00 bis 16:00 Uhr ein Ehrenamts- und Integrationscafé statt. Dazu laden die Integrationslotsinnen des Landkreises Haßberge, Siza Zaby und Cornelia Klaus, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein.

Das Treffen richtet sich an bereits engagierte Ehrenamtliche ebenso wie an Menschen, die sich künftig in der Integrationsarbeit einbringen möchten. Auch Vertreter aus Unternehmen, Vereinen, Kliniken und Institutionen sind angesprochen, die sich für eine stärkere Vernetzung im Bereich Integration interessieren.

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Ziel des Formats ist es, den Austausch zu fördern und Menschen beim Ankommen in der Region zu unterstützen. Dabei sollen Perspektiven geschaffen, Selbstständigkeit gefördert und ein gutes nachbarschaftliches Miteinander gestärkt werden. Das Angebot wird fachlich von den Integrationslotsinnen begleitet und soll künftig zweimal im Monat stattfinden.

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Interessierte haben vor Ort die Möglichkeit, sich über laufende Projekte zu informieren und eigene Ideen einzubringen. Ansprechpartnerinnen sind Siza Zaby und Cornelia Klaus vom Landratsamt Haßberge.