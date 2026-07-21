Ehrenamts- und Integrationscafé lädt zum Austausch nach Haßfurt ein

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Die Integrationslotsinnen des Landkreises Haßberge, Siza Zaby und Cornelia Klaus, laden am Mittwoch, 29. Juli, von 11 bis 16 Uhr zum Ehrenamts- und Integrationscafé in das Zuwanderungszentrum in der Brüder-Becker-Straße 42 ein. Eingeladen sind alle, die sich für Integration engagieren oder künftig ehrenamtlich einbringen möchten.

Das Angebot richtet sich an bereits aktive Ehrenamtliche ebenso wie an Interessierte, die neu zugewanderte Menschen, Asylsuchende und andere Zugewanderte beim Ankommen im Landkreis unterstützen möchten. Darüber hinaus sind auch Unternehmen, Kliniken, Vereine, Institutionen und weitere Akteure aus dem Landkreis eingeladen, sich über Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements zu informieren und Teil des Netzwerks zu werden.

Das Ehrenamts- und Integrationscafé findet zweimal im Monat im Zuwanderungszentrum statt. Ziel ist es, Menschen beim Ankommen zu begleiten, Perspektiven zu schaffen und sie auf dem Weg in ein selbstständiges Leben zu unterstützen. Gleichzeitig sollen eine gute Nachbarschaft, Zusammenarbeit und ein lebendiges gesellschaftliches Miteinander gefördert werden.

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Die beiden Integrationslotsinnen begleiten diesen Prozess fachlich und bringen regelmäßig neue Ideen und Projekte ein, um die Integrationsarbeit im Landkreis aktiv weiterzuentwickeln.

Interessierte erhalten weitere Informationen bei den Integrationslotsinnen Siza Zaby (Telefon 09521/27152, E-Mail: siza.zaby@hassberge.de) oder Cornelia Klaus (Telefon 09521/277820, E-Mail: cornelia.klaus@hassberge.de).