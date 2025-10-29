Ehrenkreisbrandrat Georg Seufert im Alter von 86 Jahren gestorben
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt trauert um seinen langjährigen Kreisbrandrat a.D. Georg „Schorsch“ Seufert, der am 23. Oktober im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Der Ehrenkreisbrandrat und Träger der Ehrenurkunde des Landkreises hat die Entwicklung der Feuerwehren in der Region über Jahrzehnte maßgeblich geprägt.
Landrat Florian Töpper würdigte Seufert als „herausragende Persönlichkeit“, die zum Zusammenwachsen des neustrukturierten Landkreises beigetragen habe. Der amtierende Kreisbrandrat Alexander Bönig beschrieb ihn als „stets geradlinigen und korrekten Feuerwehrmann“, der mit viel Leidenschaft Verantwortung übernommen habe.
Wichtige Stationen von Georg Seufert:
- 1957: Eintritt in die Feuerwehr Unterspiesheim.
- 1964: Kommandant der Feuerwehr Unterspiesheim.
- 1972: Ernennung zum Kreisbrandmeister im neugebildeten Landkreis Schweinfurt nach der Gebietsreform.
- 1986 – 2001: Wahl zum Kreisbrandrat des Landkreises Schweinfurt.
- 1995 – 2001: Vorsitzender des Bezirksfeuerwehrverbandes Unterfranken.
Maßgebliche Verdienste im Landkreis:
- Auf seine Initiative hin wurde das heutige Ausbildungszentrum mit Atemschutzwerkstatt in Niederwerrn eingerichtet.
- Er führte 1988 eine landkreisweite, einheitliche Ausbildung für Maschinisten, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker und Truppmann/Truppführer ein.
- Er war zugleich Kreisjugendwart und begründete den bis heute jährlich stattfindenden Kreisjugendfeuerwehrtag.
Für sein Wirken wurde Georg Seufert mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter das Deutsche und Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold sowie das Steckkreuz des Feuerwehr-Ehrenzeichens in Bayern. Im Jahr 2001 wurde er zum Ehrenkreisbrandrat ernannt.
