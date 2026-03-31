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Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten für Levi Dingis

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten für Levi Dingis
Olga und Levi Dingis mit der Zweiten Bürgermeisterin Sorya Lippert, die die Ehrenpatenschaftsurkunde im Namen des Bundespräsidenten überreicht. Foto: Kristina Dietz, Stadt Schweinfurt
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SCHWEINFURT – Eine besondere Auszeichnung für eine kinderreiche Familie aus der Region: Levi Dingis hat die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier erhalten. Die Zweite Bürgermeisterin Sorya Lippert überreichte die Urkunde sowie ein Patengeschenk in Höhe von 500 Euro persönlich an Levi und seine Mutter Olga Dingis.

Der Bundespräsident übernimmt auf Antrag der Eltern die Ehrenpatenschaft für das siebte Kind einer Familie. Auch wenn diese Patenschaft in erster Linie symbolischen Charakter hat und nicht mit einer kirchlichen Taufpatenschaft zu vergleichen ist, sendet sie ein wichtiges gesellschaftliches Signal.

Bedeutung der Ehrenpatenschaft

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Mit dieser Geste unterstreicht das Staatsoberhaupt die besondere Bedeutung von Kindern und Familien für das Gemeinwesen. Die Patenschaft verfolgt dabei mehrere Ziele:

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  • Staatliche Verpflichtung: Der Bundespräsident bringt die Verantwortung des Staates gegenüber kinderreichen Familien zum Ausdruck.

  • Sozialprestige: Die Auszeichnung soll dazu beitragen, die gesellschaftliche Wertschätzung für kinderreiche Familien zu stärken.

  • Wertschätzung: Sie hebt hervor, welchen zentralen Stellenwert Kinder für die Zukunft der Gesellschaft einnehmen.

Die Übergabe der von Frank-Walter Steinmeier unterzeichneten Urkunde bildet den feierlichen Rahmen für diese Anerkennung der Familie Dingis durch die Stadt Schweinfurt und die Bundesrepublik Deutschland.

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