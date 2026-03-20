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Ehrung für die Lebensleistung: Goldene Meisterbriefe für unterfränkische Handwerker

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
    Eine Handwerksmeisterin und sechs Handwerksmeister ehrte die Handwerkskammer für Unterfranken beim Ehrenamtstag auf Gut Wöllried mit dem goldenen Meisterbrief für 50 Jahre Meistertitel. Foto: Rudi Merkl
    Eine Generation, die Wissen, Kompetenz und Erfahrung verkörpert: Im Rahmen des Ehrenamtstags 2026 zeichnete die Handwerkskammer für Unterfranken langjährige Meisterinnen und Meister mit dem Goldenen Meisterbrief für 40 Jahre Meistertitel aus. Foto: Rudi Merkl
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    WÜRZBURG – Als Zeichen der Anerkennung und hohen Wertschätzung hat die Handwerkskammer für Unterfranken am 11. März 2026 insgesamt 22 Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister ausgezeichnet. Im Rahmen des Ehrenamtstags im Gut Wöllried erhielten die Jubilare den Goldenen Meisterbrief für ihre 40- oder 50-jährige Meisterschaft.

    Die Auszeichnung würdigt die Beständigkeit und Expertise einer Generation, die das regionale Handwerk über Jahrzehnte geprägt hat. HWK-Präsident Michael Bissert hob in seiner Ansprache hervor, dass die Geehrten das Qualitätsmerkmal des Handwerks mit Leben füllen und das Rückgrat der Wirtschaft bilden. Bäckermeister Georg Hench ergänzte in seiner Festrede, dass der Goldene Meisterbrief nicht nur für einen Moment, sondern für lebenslange Verantwortung gegenüber Auszubildenden, Mitarbeitern und Kunden stehe.

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    Die Ehrungen im Überblick:

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    • 50-jähriges Meisterjubiläum: Diese besondere Auszeichnung erhielten eine Meisterin und sechs Meister.

    • 40-jähriges Meisterjubiläum: Für vier Jahrzehnte Meisterschaft wurden 15 Meisterinnen und Meister geehrt.

    • Zusätzliche Auszeichnungen: Neben den Urkunden erhielten die Jubilare als sichtbares Zeichen der Anerkennung Siegel und Ehrennadeln der Handwerkskammer.

    • Bedeutung: Die Geehrten haben durch ihre langjährige Tätigkeit maßgeblich zur Gestaltung der heutigen Gesellschaft und zur Stabilität des Wirtschaftsbereichs beigetragen.

    Mit der Verleihung unterstreicht die Handwerkskammer die Bedeutung des Meistertitels als Fundament für Qualität und Zuverlässigkeit im unterfränkischen Handwerk. Die feierliche Übergabe bildete den Höhepunkt des diesjährigen Ehrenamtstags.

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