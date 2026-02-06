Auto IU

Ehrung für Lebensretter in Grafenrheinfeld

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Ehrung für Lebensretter in Grafenrheinfeld
Foto: Sabine Bromisch
GRAFENRHEINFELD – Bürgermeister Christian Keller hat im Rathaus gemeinsam mit dem Roten Kreuz Bürgerinnen und Bürger geehrt, die durch ihr langjähriges Engagement als Blutspender insgesamt rund 900 Liter Blut für Schicksale und gerettete Leben gespendet haben. Da laut Bundesgesundheitsministerium etwa 80 Prozent aller Deutschen mindestens einmal im Leben auf Blutpräparate angewiesen sind, wurde dieser unschätzbare Einsatz besonders gewürdigt.

Für 50 Spenden wurden Gabriele Kupczyk und Christine Krieger ausgezeichnet, während Caroline Schulz, Michael Niklaus und Rüdiger Fries für 75 Blutspenden geehrt wurden. Besondere Anerkennung erhielten Klaus Scholl, Walter Wassin und Josef Zull für 100 Spenden, Michael Zöller für 125 sowie Stefan Berchtold für beeindruckende 150 Blutspenden.

Bürgermeister Keller dankte zudem dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes und allen ehrenamtlichen Helfern, die diese lebenswichtige Versorgung täglich organisieren.

