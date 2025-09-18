Ehrung langjähriger Blutspender
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt und das Bayerische Rote Kreuz haben in einer Feierstunde im Alten Rathaus rund 20 Bürger für ihr langjähriges und kontinuierliches Engagement als Blutspender geehrt. Oberbürgermeister Sebastian Remelé würdigte am 10. September 2025 gemeinsam mit Hartmut Bräuer und Thomas Lindörfer vom Bayerischen Roten Kreuz den unverzichtbaren Beitrag der Spender zum Gemeinwohl.
In der Unteren Diele des Alten Rathauses wurden Spender ausgezeichnet, die bereits 50, 75, 100, 125, 150 oder sogar 175 Blutspenden geleistet haben. Als Zeichen der Anerkennung erhielten sie eine Urkunde, eine Ehrennadel und ein kleines Präsent.
Oberbürgermeister Remelé betonte, dass Blutspenden ein Akt gelebter Solidarität und Nächstenliebe sei. Er bedankte sich bei den geehrten Spendern für ihren wertvollen Einsatz und ihre Vorbildfunktion. Die Stadt und das Rote Kreuz hoffen, dass sich in Zukunft noch mehr Menschen motiviert fühlen, Blut zu spenden. Frauen dürfen bis zu viermal, Männer bis zu sechsmal im Jahr spenden, und jede einzelne Spende kommt direkt den Patienten zugute, oft in lebensbedrohlichen Situationen.
Für ihr besonderes Engagement wurden folgende Personen ausgezeichnet:
- Für 50 Blutspenden: Gabriele Schmitt, Magnus Klar, Tobias Hannig, Sigrid Merkel, Dominik Schlereth, André Keuser, Martin Glückert, Katharina Lux
- Für 75 Blutspenden: Ludovit Halabuk, Michael Conrad, Reinhold Stiller
- Für 100 Blutspenden: Stefan Greier, Ruthard Spiegel
- Für 125 Blutspenden: Günther Gary, Oliver Vass, Helmut Volpert
- Für 150 Blutspenden: Norbert Schmittknecht
- Für 175 Blutspenden: Hermann Pradel, Gerda Schmitt, Edgar Strätz
