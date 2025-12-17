Ehrung langjähriger Einsatzkräfte in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt hat am 8. Dezember in der Unteren Diele des Alten Rathauses zahlreiche langjährig engagierte Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsverbände und des Technischen Hilfswerks (THW) geehrt. Oberbürgermeister Sebastian Remelé überreichte die Ehrenzeichen für 25-, 40- und 50-jährige aktive Dienstzeit, die vom Bayerischen Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann, verliehen werden.
Die Ehrungen würdigen den langjährigen ehrenamtlichen Einsatz der Kräfte, die maßgeblich zum Schutz und zur Versorgung der Bevölkerung im Brand- und Katastrophenschutz beitragen.
Ausgezeichnete Einsatzkräfte im Überblick
Besonders hervorgehoben wurden vier Personen für 50 Jahre aktive Dienstzeit. Zusätzlich wurden zwei Mitglieder des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) mit der Fluthelfer-Nadel 2024 ausgezeichnet.
|Organisation
|Name(n)
|Geehrt für
|Bayerisches Rotes Kreuz (BRK)
|Dr. Georg Lippert, Peter Greubel, Lieselotte Meixner, Jürgen Ruß
|50 Jahre
|Technisches Hilfswerk (THW)
|Siegfried Halfpap
|50 Jahre
|BRK
|Anita Mayer-Rüd, Jürgen Stepan, Jürgen Weigand, Dr. Wolfgang Kattner, Klaus Model, Dr. Peter Weinzierl, Elke Blam
|40 Jahre
|Freiwillige Feuerwehr SW
|Gerald Krug, Frank Schikowski
|40 Jahre
|Werkfeuerwehren
|Oliver Dorsch (ZF), Klaus Then (SKF)
|40 Jahre
|Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
|Volker Röder
|40 Jahre
|BRK
|Sabine Bandorf, Maike Wagner, Jochen Dorsch
|25 Jahre
|Freiwillige Feuerwehr SW
|Michael Spath, Matthias Götz, Sebastian Wagner
|25 Jahre
|Werkfeuerwehren
|Andre Fehler (SKF)
|25 Jahre
|Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH)
|Urban Hart, Norbert Holzheid, Olaf Mauer
|25 Jahre
|ASB
|Johannes Goldmann
|25 Jahre
|THW
|Christian Dorn, Markus Stock, Jörg Opper, Frederik Somann
|25 Jahre
Sonderauszeichnung Fluthelfer-Nadel 2024
Zwei Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes erhielten zudem eine besondere Würdigung vom Bayerischen Ministerpräsidenten und dem Bayerischen Innenminister für ihren Einsatz während des Hochwassers im Frühsommer 2024:
-
Kevin Weimer (ASB)
-
Bernhard Grau (ASB)
Die Stadt Schweinfurt dankte allen Geehrten für ihre langjährige Mitarbeit und die freiwillig in den Dienst der Allgemeinheit gestellte Zeit.
