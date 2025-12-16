Auto IU

Ehrung langjähriger Einsatzkräfte in Schweinfurt

16. Dezember 2025Letztes Update 16. Dezember 2025
Die geehrten Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie der Hilfs- und Rettungsorganisationen mit Oberbürgermeister Sebastian Remelé bei der Verleihung der Dienstzeitauszeichnungen und Fluthelfer-Ehrungen im Alten Rathaus. Foto: Marina Euler, Stadt Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt hat am 8. Dezember in der Unteren Diele des Alten Rathauses zahlreiche langjährig engagierte Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsverbände und des Technischen Hilfswerks (THW) geehrt. Oberbürgermeister Sebastian Remelé überreichte die Ehrenzeichen für 25-, 40- und 50-jährige aktive Dienstzeit, die vom Bayerischen Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann, verliehen werden.

Die Ehrungen würdigen den langjährigen ehrenamtlichen Einsatz der Kräfte, die maßgeblich zum Schutz und zur Versorgung der Bevölkerung im Brand- und Katastrophenschutz beitragen.

Ausgezeichnete Einsatzkräfte im Überblick

Besonders hervorgehoben wurden vier Personen für 50 Jahre aktive Dienstzeit. Zusätzlich wurden zwei Mitglieder des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) mit der Fluthelfer-Nadel 2024 ausgezeichnet.

Organisation Name(n) Geehrt für
Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Dr. Georg Lippert, Peter Greubel, Lieselotte Meixner, Jürgen Ruß 50 Jahre
Technisches Hilfswerk (THW) Siegfried Halfpap 50 Jahre
BRK Anita Mayer-Rüd, Jürgen Stepan, Jürgen Weigand, Dr. Wolfgang Kattner, Klaus Model, Dr. Peter Weinzierl, Elke Blam 40 Jahre
Freiwillige Feuerwehr SW Gerald Krug, Frank Schikowski 40 Jahre
Werkfeuerwehren Oliver Dorsch (ZF), Klaus Then (SKF) 40 Jahre
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Volker Röder 40 Jahre
BRK Sabine Bandorf, Maike Wagner, Jochen Dorsch 25 Jahre
Freiwillige Feuerwehr SW Michael Spath, Matthias Götz, Sebastian Wagner 25 Jahre
Werkfeuerwehren Andre Fehler (SKF) 25 Jahre
Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) Urban Hart, Norbert Holzheid, Olaf Mauer 25 Jahre
ASB Johannes Goldmann 25 Jahre
THW Christian Dorn, Markus Stock, Jörg Opper, Frederik Somann 25 Jahre

Sonderauszeichnung Fluthelfer-Nadel 2024

Zwei Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes erhielten zudem eine besondere Würdigung vom Bayerischen Ministerpräsidenten und dem Bayerischen Innenminister für ihren Einsatz während des Hochwassers im Frühsommer 2024:

  • Kevin Weimer (ASB)

  • Bernhard Grau (ASB)

Die Stadt Schweinfurt dankte allen Geehrten für ihre langjährige Mitarbeit und die freiwillig in den Dienst der Allgemeinheit gestellte Zeit.

