Ehrung von langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamts Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Rahmen einer Feierstunde hat Landrat Florian Töpper langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts für ihr 25- sowie 40-jähriges Dienstjubiläum geehrt. Gleichzeitig nutzte er den Termin, um verdiente Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand zu verabschieden und ihnen für ihren jahrzehntelangen Einsatz im öffentlichen Dienst zu danken.
Landrat Florian Töpper betonte in seiner Ansprache die Vielfalt der Aufgabenbereiche, in denen die Beschäftigten den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises zur Seite stehen. Auch Personalratsvorsitzender Herbert Memmel schloss sich den Dankesworten an und würdigte das große Engagement der Geehrten.
Für 25 Jahre Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst wurden Markus Edelmann und Andreas Pfister vom Bauhof sowie Jennifer Tercanli aus dem Büro des Landrats ausgezeichnet. Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierten Peter Zeißner und Jürgen Keller, beide ebenfalls vom Bauhof, sowie Ralf Herre vom Amt für Soziales.
Zudem wurden mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Zu ihnen gehören Klaus Nitzschner (Bauamt), Maria Hartung (Hochbauamt), Michaela Becker und Christiane Sprenger (beide Gesundheitsamt) sowie Beatrice Lenk (Amt für Jugend und Familie).
