Ehrungen beim Jahresabschluss des SPD-Ortsvereins Geldersheim

GELDERSHEIM, 15. Dezember 2024 – Die SPD in Geldersheim und im Landkreis Schweinfurt hat Georg Pawlak für sein herausragendes Engagement in der Sozialdemokratie über einen Zeitraum von 50 Jahren geehrt. Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung erhielt Pawlak eine Urkunde und ein Ehrenzeichen für seine langjährige Mitgliedschaft und Verdienste.

Dominik Schüler, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins Geldersheim, würdigte die Verdienste des Jubilars, der den Ortsverein seit 25 Jahren führt. Schüler hob hervor, dass Pawlak nicht nur ein überzeugter Sozialdemokrat, sondern auch ein anpackender und pragmatischer Akteur in der Gemeinde sei. Besonders lobte er Pawlaks Beitrag zur Förderung der Beteiligungskultur und der politischen Mitbestimmung in der Region.

Auch Landrat Florian Töpper betonte die Bedeutung von Georg Pawlak für die Landkreis-SPD und die Kommunalpolitik. Töpper hob hervor, dass Pawlak zusammen mit seiner Frau, der langjährigen Gemeinderätin Irmgard Pawlak, aktiv an der Gestaltung der politischen Landschaft im Landkreis mitgewirkt habe. Zudem sei Pawlak stets ein Verfechter der Nachwuchsförderung gewesen, was sich auch in der generationengemischten Führung des Ortsvereins widerspiegele.

Die Glückwünsche der Landkreis-SPD überbrachte Martina Braum, Kreisvorsitzende und Kreisrätin aus Röthlein. Ebenso wurden mehrere andere Mitglieder für ihre langjährige Treue und ihren unermüdlichen Einsatz geehrt. So wurde Norbert Benkert, der seit 35 Jahren Mitglied der SPD ist, als unverzichtbarer Helfer im Hintergrund gewürdigt. Benkert engagierte sich unter anderem beim Austragen von Prospekten, beim Plakatieren und bei der Organisation des Sommerfests.

Claudia Cebulla, die der SPD 1994 beitrat, wurde ebenfalls geehrt. Sie hatte sich über 30 Jahre hinweg in verschiedenen Parteiämtern engagiert und war von 2002 bis 2010 Mitglied des Gemeinderats von Geldersheim. Stellvertretender Vorsitzender Dominik Schüler erhielt von Georg Pawlak eine Auszeichnung für seine 15-jährige Mitgliedschaft und seinen wertvollen Beitrag im Vorstand des Ortsvereins, den er seit 2018 als Stellvertreter führt.

Die festliche Atmosphäre der Weihnachtsfeier im Geldersheimer Sportheim bot zudem die Gelegenheit für Bundestagsabgeordneten Markus Hümpfer, zur aktuellen Bundespolitik zu sprechen. Er unterstrich die Bedeutung einer starken Sozialdemokratie und deren Einfluss auf die arbeiteten Menschen im Land.

Die Veranstaltung war ein würdiger Rahmen für die Ehrung von Georg Pawlak und den anderen engagierten Mitgliedern der SPD, die sich über die Jahre hinweg durch ihre Arbeit und ihren Einsatz für die Gemeinschaft verdient gemacht haben.